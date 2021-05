XIV Chełmińskie Regaty Smoczych Łodzi. Zobacz zdjęcia, sprawdź wyniki

W sobotę do Chełmna przyjadą zespoły z całej Polski. Kto zaśpiewa?

XV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek zaplanowano w auli ZSO nr 1. Od g. 9.30 do 12.15 i od 13.30 do 16.30 potrwają przesłuchania konkursowe. O godz. 16.45, chórzyści przemaszerują do Bramy Grudziądzkiej, gdzie o godz. 17 rozpocznie się wspólne kolędowanie przy żłóbku. Na godz. 18 uczestnicy stawią się w farze, gdzie odprawiona zostanie uroczysta msza św. O godz. 19 nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, a na koniec - koncert laureatów. Swój udział zapowiedziały 23 chóry z całej Polski. Przewodniczący jury jest prof. zw. dr hab. Bernard Mendlik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.