Z Byszewa do... Byszewa – wzdłuż polodowcowych jezior, pośród pól. Sam zobacz jak tam jest pięknie!

Dlatego proponuję wyjazd do podkoronowskiego Byszewa i w jego okolice, aby nasycić oczy przepięknymi nadjeziornymi krajobrazami, a i poznać absolutnie niezwykłą historię tutejszego kościoła pw. Św. Trójcy – sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krajny.

Niezwykła historia cysterskiego klasztoru

Wieś położona jest pomiędzy znajdującymi się w rzeczonej rynnie jeziorami Studziennym, Krosno i Długim, a samą świątynię wzniesiono na wzgórzu nad Jeziorem Proboszczowskim (Świętym), ostatnim w ciągi innej rynny polodowcowej, mniejszej i prostopadłej do Jezior Byszewskich.

Byszewski kościół to prawdziwa architektoniczna perła pośród tutejszych wód i wzgórz – Rynny Jezior Byszewskich (16 akwenów na długości 30 km), którą łączy niewielka rzeczka Krówka (dawnej zwana Plitwicą).

Kościół Św. Trójcy

Pierwotne zabudowania klasztoru byszewskiego popadły w ruinę. Na ich miejscu na przełomie XV i XVI wieku zbudowano murowany kościół, który spłonął. W latach 1610 – 1663 na jego zgliszczach wzniesiono nową świątynię pw. Św. Trójcy, która przetrwała do naszych czasów. Dziś parafia należy do diecezji pelplińskiej.

Szlakiem Jezior Koronowskich i nie tylko

Kościół i jego niezwykła historia to jedno, a drugie to malownicze okoliczne tereny, które zasługują na lepsze poznanie przez turystów z naszego regionu.

W kierunku Skarbiewa...

My jednak, aby lepiej poznać bliższe Byszewu okolice, proponujemy odbicie na skrzyżowaniu polnych dróg z oznakowanego szlaku w prawo (szlak wiedzie w lewo), aby powędrować na wschód ku centrum wsi Skarbiewo.

Wędrujemy nad jezioro Salno

Trasa od kapliczki do wspomnianej rynny prowadzi wśród pól uprawnych, a gdy wreszcie dociera do zachodniej krawędzi polodowcowej rynny (tuż za jednym z gospodarstw), widać jak duża jest różnica poziomów między naszym miejsce obserwacji a taflą jeziora Żabno – to kilkadziesiąt metrów (sic!). Krajobraz jest niezwykle piękny, iście górski, a jednak nadjeziorny.