Z takich powodów warto jeść natkę pietruszki. Oto jej wartości odżywcze - tak reaguje na nią nasz organizm [22.05.2023 r.]

Pietruszka to jedno z najchętniej wykorzystywanych warzyw w polskiej kuchni. Swój fenomen zawdzięcza walorom smakowym. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że pietruszka może mieć bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Nać zawiera w sobie wiele cennych składników odżywczych. Przede wszystkim jest prawdziwą skarbnicą witaminy C - w 100 g jest aż 177 mg witaminy C. To więcej niż w cytrusach. Znajdziemy w niej również dużo żelaza (5 mg), beta-karotenu (5510 µg), witaminy E (3,1 mg) oraz kwasu foliowego (170 µg). Ponadto obfituje w minerały takie jak:

magnez,

wapń,

potas,

fosfor,

cynk,

miedź,

mangan.