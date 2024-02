Z takich ulg można skorzystać rozliczając PIT za 2023 rok. Mamy wyjaśnienia ekspertek [20.02.2024]

Otrzymałem PIT-40A z ZUS-u, z którego wynika kwota do zapłaty. Nie osiągam innych przychodów. Czy muszę złożyć zeznanie i zapłacić podatek wynikający z PIT-40A? Nie musi Pan składać zeznania, ani płacić podatku. Deklaracja PIT-40A w tym przypadku jest rocznym rozliczeniem podatkowym i rozliczenie odbyło się przy pomocy tego formularza. Jeżeli z otrzymanego PIT-40A wynika kwota do zapłaty, to organ rentowy pobierze należną kwotę ze świadczenia za marzec lub kwiecień 2023 roku.

Czy wpłatę darowizny na Fundację Instytutu Kardiologii w Warszawie można odliczyć od podatku? Jeżeli jest taka możliwość, to w której pozycji PIT-0 umieścić tę kwotę? Darowiznę przekazaną organizacjom non-profit (organizacjom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, np. fundacji, stowarzyszeniu) na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zdań publicznych można odliczyć. Kwota, którą odliczamy, nie może jednak przekroczyć 6 proc. uzyskanego dochodu. Informacje o odliczanych darowiznach (do wysokości limitu oraz dochodu/przychodu, który pomniejszą) wpisujemy w wierszu 1 w części B załącznika PIT/O oraz wypełniamy część D tego formularza.

Jaki jest termin na otrzymanie zwrotu z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym z urzędu skarbowego? W przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, urząd skarbowy ma na zwrot maksymalnie do 45 dni od złożenia zeznania, a w przypadku zeznania złożonego w formie papierowej - do 3 miesięcy.

Jestem nauczycielem, korzystam z ulgi rehabilitacyjnej. Ogrzewałam dom olejem opałowym, a w tym roku podłączyłam dom do sieci miejskiej i z tego tytułu poniosłam koszty przekraczające 30 000 zł. Czy ta modernizacja może być ulgą?

Tak, ulga termomodernizacyjna polega na prawie właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego do odliczenia wydatków poniesionych w roku podatkowym, w tym przypadku na przyłącze do sieci ciepłowniczej, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku pod warunkiem, że przedsięwzięcie to zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym właściciel/współwłaściciel niezmodernizowanego budynku po raz pierwszy poniósł wydatki. Można odliczyć wydatki faktycznie poniesione, przy czym nie więcej niż 53 000 zł.

Na pytania odpowiadały: Dorota Grzech - kontroler skarbowy w Drugim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy (z lewej) Jolanta Wojtasik - kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w I US w Bydgoszczy

nadesłane

W ubiegłym roku córka kupiła mieszkanie, a my z mężem jej w tym finansowo pomogliśmy. Przekazywaliśmy jej darowizny. W związku z tym mam kilka pytań. Czy i gdzie w PIT wpisuje się bankowy kredyt, który uzyskała (wniosek ubiegłoroczny, wypłata tegoroczna)? Czy córka w PIT musi ująć darowizny, które od nas dostała w 2023 roku? Czy my musimy darowiznę wpisać gdzieś w PIT rocznym, czy tylko w tym zgłoszeniu darowizny (bo przekroczyliśmy jej próg bez zgłoszenia)? I osobne pytanie dotyczące zgłoszenia darowizny. Przelewaliśmy córce kilkakrotnie różne sumy w ubiegłym roku. Do kiedy musimy to zgłosić?

W przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia, spłata kredytu zaciągniętego w banku na sfinansowanie tej nieruchomości (lokal mieszkalny) i dokonana w okresie trzech lat od sprzedaży może stanowić wydatek realizujący „własny cel mieszkaniowy”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Wydatki na spłatę kredytu oraz odsetki od tego kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie nabycia tej nieruchomości, mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 30a ustawy PIT.

Darowizny od najbliższych zgłasza się na druku SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od jej dokonania (każdą traktujemy indywidualnie). Jednym z warunków korzystania ze zwolnienia jest potwierdzenie m.in. otrzymania darowizny na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku niespełnienia warunków jest możliwe naliczenie podatku.