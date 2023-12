Z tym znakiem zodiaku ułożysz sobie życie - lista. Oto zodiakalne pary, które stworzą szczęśliwy związek [20.12.2023 r.] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Zobacz, jaki znak do ciebie pasuje, z kim się przyciągasz i z kim będzie ci w życiu po drodze, a może nawet stworzysz szczęśliwy związek >>> pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Znaki zodiaku to dwanaście obszarów na niebie, które odpowiadają konkretnej pozycji Słońca w momencie twojego urodzenia. Są one podzielone na miesiące i reprezentują określone cechy charakteru. Każdy znak zodiaku ma zatem swoje specyficzne cechy. Astrologia opiera się na tych znakach, próbując określić charakter danej osoby, ale nie tylko - idzie dalej, starając się zasugerować nam, z kim ułożymy sobie szczęśliwy związek. Zobacz, jaki znak zodiaku do ciebie pasuje, z kim stworzysz szczęśliwy związek - pokazujemy to w naszej galerii.