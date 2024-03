Z tymi fryzurami odejmiesz sobie lat - zdjęcia i inspiracje 2024. Tak powinny się czesać kobiety 50+ [15.03.2024 r.]

Fryzurę musimy dobrać do siebie. Niekoniecznie ta, którą ma koleżanka, aktorka czy modelka będzie dobrze wyglądać też u nas. Fryzura musi też oddawać naszą osobowość. Przede wszystkim uczesanie musi pasować do kształtu naszej głowy ale i rysów twarzy. Dobre uczesanie to takie w którym czujemy się dobrze, jesteśmy pewne siebie.

Przeczytaj:Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy

Popularne trendy wiosną 2024 roku to: