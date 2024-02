Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [1.02.24]

Do sanatorium możemy pojechać komercyjnie lub na koszt ubezpieczyciela. W przypadku komercyjnego wyjazdu musimy pokryć 100% kosztów, gdy nasz pobyt opłaci ubezpieczyciel (ZUS, KRUS lub NFZ) tylko niektóre koszty zostaną dla nas.

ZUS zapewnia i opłaca pobyt w sanatorium osobom, u których pojawiało się zagrożenie utraty zdolności do pracy, które przebywają na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub rencie. Taki pobyt opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym również dojazd. Osoby po wypadku w pracy czy ze stwierdzoną chorobą zawodową pojadą na najbliższy termin. Oczekiwanie na wyjazd do sanatorium z ZUS to z reguły kilka tygodni.