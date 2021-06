Za chwilę wakacje, a główna plaża w Pieczyskach nieczynna. Otwarcie kąpieliska na początku lipca [zdjęcia]

W piątek 18 czerwca służbę w Pieczyskach rozpoczęli policjanci z ogniwa wodnego KMP w Bydgoszczy. Funkcjonariusze pozostaną tu aż do września br., by strzec bezpieczeństwa nad Zalewem Koronowskim. W miniony, bardzo upalny weekend przyjechało do Pieczysk sporo gości szukających ochłody nad wodą. Nie wszyscy wiedzieli o zamkniętej plaży. Pod adresem władz Koronowa posypały się słowa krytyki.

Nie czas na takie prace w Pieczyskach

- Za późno się za to zabrali. Kto to widział, by o tej porze roku planować jakieś inwestycje. Przecież można było przewidzieć, że już w czerwcu będą upały – narzeka pan Tomasz z Bydgoszczy. Inni turyści, zdezorientowani, pytają o konkretny termin otwarcia kąpieliska. Na tablicach przymocowanych do ogrodzenia przeczytać można tylko: „Tu powstaje nowa plaża w Pieczyskach. Termin wykonania – lipiec 2021 r. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość”.