Za pijaną jazdę będzie można stracić samochód albo zapłacić jego równowartość. Już od 14 marca

- Nie będzie tak, że to policja skonfiskuje samochód. Jeśli kierowca będzie pijany, wtedy zostanie odholowany na wyznaczony do tego strzeżony parking albo kluczyki zostaną oddane uprawnionej osobie, na przykład członkowi rodziny. Później sprawą zajmie się prokuratura i ostatecznie to sąd orzeknie o przepadku auta. Jak będzie dokładnie, dopiero się dowiemy, czekamy na akty wykonawcze - mówi podkom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.