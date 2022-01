Za ponad 72 miliony złotych OPEC Grudziądz zbuduje kocioł na luźną słomę, którą będzie kupował od rolników

Tuż przed końcem roku podpisano umowę na dofinansowanie do budowy kotła na biomasę, który ma powstać w elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu. Koszt tej inwestycji to ponad 72,2 mln zł.

Jakie korzyści przynieść ma uruchomienie kotła na luźną słomę?

Przede wszystkim ma zmniejszyć spalanie węgla, który jest obecnie głównym paliwem grudziądzkiej ciepłowni. To z kolei obniży koszty zakupu przez OPEC uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich miesiącach osiągnęły gigantyczne wzrosty. A to ma bezpośrednio przełożyć się na koszty ciepła, które ponoszą mieszkańcy Grudziądza podłączeni do sieci OPEC-u, m.in. bloków Spółdzielni Mieszkaniowej.