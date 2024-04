Za te choroby zawodowe dostaniemy pieniądze. Oto stawki z 2024 roku [15.04.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Stawki na podstawie których wyliczane jest odszkodowanie za choroby zawodowe zmieniają się co roku. Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe kwoty.

Do chorób zawodowych zalicza się schorzenia wpisane w rozporządzenie z wykazem. Są to choroby, które powstają przez czynniki obecne w miejscu pracy, na które narażony jest pracownik. To choroby, które uprawniają między innymi do odszkodowania. Ile wynosi takie odszkodowanie? Od 1 kwietnia 2024 roku stawki się zmieniły. Oto one.