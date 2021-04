Za to można dostać mandat... w lesie! Grozić może nawet kara więzienia [lista - 1.05] Marek Weckwerth Jakub Stykowski

Trzeba umieć się zachować, aby nie zaszkodzić naturze i samemu sobie, bo strażnik leśny może wlepić mandat.

Naruszenie przepisów może się skończyć dla sprawcy w najlepszym razie pouczeniem. Ten środek strażnicy leśni stosują zresztą najczęściej. Za pojedyncze wykroczenie mogą jednak nakładać mandaty do 500 zł, zaś w przypadku kilku czynów zabronionych do 1000 zł. Za największe łamanie prawa grozić może nawet kara więzienia. Zobacz, czego nie wolno robić w lesie w powyższej galerii. Lepiej to wiedzieć, bo można dostać wysoką karę!