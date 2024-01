Za to można stracić prawo jazdy w 2024 roku. Wyjaśniamy - kiedy można utracić prawo jazdy [23.01.2024 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Za co grozi utrata prawa jazdy? Przepisy drogowe coraz bardziej się zaostrzają. Sprawdź, kiedy, za co i na ile grozi kierowcom utrata prawa jazdy >>>>> Tomasz Czachorowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Utrata prawa jazdy w 2024 roku. Za co kierowca w Polsce może stracić prawo jazdy? Utrata prawa jazdy grozi w Polsce za kilka przewinień, nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy można stracić nawet nie wsiadając do auta! Dokument można utracić na kilka miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet dożywotnio! Sprawdź teraz, za co w Polsce można stracić prawo jazdy.