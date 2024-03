Za to można teraz stracić samochód - zasady 2024. Konfiskata auta nie tylko przez alkohol [14.03.2024 r.]

14 marca 2024 roku wchodzą w życie przepisy umożliwiające konfiskatę samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu.

Samochód może stracić każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Auta może zostać skonfiskowane także wtedy, gdy kierowca spowoduje wypadek przy zawartości powyżej 1 promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.