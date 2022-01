Za tydzień z naszą gazeta z KOPERTĄ i KARTĄ ZDROWIA. Weź, wypisz i włóż do lodówki - na wszelki wypadek!

Do „KOPERY ZDROWIA” wystarczy włożyć wypełnioną „KARTĘ ZDROWIA 2022”. Tę kartę znajdziecie na łamach gazety. Karta to wyjątkowa, bo przygotowana z wykorzystaniem większej czcionki, którą łatwiej przeczytać i wygodniej wypełnić.

Drodzy Seniorzy, chcemy, by karta wraz z kopertą zapewniły Wam i Waszym opiekunom poczucie bezpieczeństwa. Chodzi o ważne informacje medyczne, które mogą być potrzebne ratownikom, w razie Waszego nagłego wypadku czy zasłabnięcia.

Twoja karta

Na „KARCIE ZDROWIA 2022” wystarczy podać: dane osobowe, PESEL, kontakt do bliskich oraz lekarza rodzinnego, grupę krwi, przyjmowane na stałe leki oraz choroby, na które one zostały przepisane, a także uczulenia i nietolerancje. Będziecie także mogli dopisać inne ważne informacje.

Kartę włóż do koperty

„KARTA ZDROWIA 2022” ukaże się na łamach naszej gazety. W gazecie będzie jako tzw. insert specjalnie oznaczona kolorem czerwonym „KOPERTA ZDROWIA”. Szukajcie jej w gazecie lub programie telewizyjnym, który w każdy piątek dołączamy do aktualnego wydania.

Nasza „KOPERTA_ZDROWIA” wraz z „KARTĄ ZDROWIA 2022” powinny trafić do wszystkich Czytelników, także tych posiadających prenumeratę elektroniczną. W związku z tym wystarczy skontaktować się z nami pod adresem: malgorzata. [email protected], by uzgodnić sposób dostarczenia „KOPERTY ZDROWIA”.

Do czerwonej koperty należy włożyć wypełnioną „KARTĘ ZDROWIA”, a całość najlepiej zamknąć w szczelnym woreczku foliowym, np. tzw. strunowym. Może to oczywiście też być każdy inny woreczek, żeby zapewnić „KOPERCIE ZDROWIA” ochronę przed zniszczeniem i wilgocią.

Eksperci zalecają, aby tak zabezpieczoną kopertę włożyć np. do lodówki - na drzwi, może być przy butelce z mlekiem czy słoiku musztardy. Można też umieścić ją np. w kuchennej szafce czy meblościance - tam, gdzie stoją zdjęcia dzieci i wnuków, czy nawet przy telewizorze lub radiu.

Ważne, aby takie miejsce dodatkowo oznaczyć. Do tego przyda się miniatura „KOPERTY ZDROWIA”, którą znajdziecie na pierwszej stronie wydania naszej gazety w piątek, czyli w dniu, w którym dołączymy samą kopertę oraz opublikujemy „KARTĘ ZDROWIA”.

Wytnijcie tę miniaturę i umieśćcie ją na drzwiach lodówki czy innego miejsca, w którym schowacie „Kopertę”. Można to zrobić wykorzystując ozdobny magnes albo zwyczajny przylepiec lub taśmę klejącą. To będzie znak dla ratowników, że w tym właśnie miejscu znajdą ważne informacje, które pomogą im jeszcze lepiej się Wami zaopiekować.

Czytajcie na zdrowie

W przyszłym tygodniu, czyli od poniedziałku, 17 stycznia do czwartku, 20 stycznia będziemy pisać o kwestiach związanych ze zdrowiem i życiem.

Ratownicy medyczni powiedzą, jak ważne są w ich pracy (a przecież ratują nasze życie i zdrowie) informacje na temat doskwierających nam chorób oraz przyjmowanych leków. Kiedy liczy się każda minuta, to właśnie zebrane w jednym miejscu istotne dane pozwalają im skupić się na najważniejszym - ratowaniu zdrowia i życia.

Zanim jednak przyjedzie pogotowie albo zdecydujemy się zadzwonić pod numer alarmowy 112, sami lub nasi bliscy mogą działać - opiszemy najczęściej pojawiające się objawy, które mogą świadczyć np. o zawale serca, czy udarze mózgu (w obu przypadkach liczą się przecież minuty). Przypomnimy zasady udzielania pierwszej pomocy, zanim dojadą ratownicy.

Bywa, niestety, że sami robimy sobie krzywdę łącząc np. leki, które wzajemnie się nie tolerują albo popijamy je sokiem grejpfrutowym, który wchodzi z nimi w reakcję. Razem z ekspertami podamy więc, czego z czym absolutnie nie wolno łączyć.

„KOPERTA i KARTA ZDROWIA 2022” to nasz prezent na Dzień Babci i Dziadka. A teraz czas na dzieci i wnuki, by zadbali o Was razem z Wami Drodzy Seniorzy, wypełnili kartę i zabezpieczyli kopertę. Byście poczuli się bezpieczni.