Zabiegi u fryzjera na zniszczone i wypadające włosy. Te zabiegi odżywią włosy i przywrócą im blask - ceny [18.03.2024 r.]

By włosy były piękne, mocne i zdrowe, trzeba o nie odpowiednio dbać. Pielęgnacja włosów to nie tylko mycie, ale przede wszystkim nawilżanie, odżywianie i regeneracja. Gdy twoje włosy są w złym stanie, przesuszone, łamliwe, a co gorsza - wypadają, zrób profesjonalny zabieg w salonie fryzjerskim. Taka pielęgnacja przyniesie natychmiastowy efekt! Zobacz, jakie zabiegi przywrócą twoim włosom blask.

Jak pielęgnować włosy?

Wiele osób uważa, że umycie włosów i nałożenie odżywki podczas mycia to wystarczająca pielęgnacja. Jednak to zdecydowanie za mało. Jeśli chcesz, by twoje włosy były lśniące, mocne i zdrowe, musisz o nie odpowiednio zadbać.

Szampon do włosów - jaki wybrać

Włosy należy myć tak często, jak tego potrzebują, nawet jeśli miałoby to być codziennie. Trzeba dobrać szampon odpowiedni do rodzaju włosów - nawilżający, regenerujący, do włosów farbowanych, kręconych, puszących się. W sklepach jest mnóstwo produktów do wyboru. Oczywiście, warto zwrócić uwagę na skład i wybierać takie kosmetyki, które nie zawierają szkodliwych dla skóry głowy i włosów substancji, takich jak silikony, parabeny, alkohole, parafina, SLS i SLES. Te substancje są bardzo agresywne i mogą prowadzić do podrażnień, przesuszenia oraz łamliwości włosów.

Warto mieć przynajmniej dwa szampony - jeden łagodny, do mycia na co dzień, drugi - głęboko oczyszczający, by co kilka myć oczyścić włosy i skórę głowy z resztek kosmetyków używanych do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Odżywki i maski do włosów

W przypadku odżywek i masek wybór jest również ogromny. Odżywka w trakcie mycia to minimum pielęgnacji . Wybierz odżywkę, jaka najlepiej pasuje do twoich potrzeb: do stosowania w trakcie mycia, po umyciu, bez spłukiwania, do spłukiwania, w kremie, w sprayu. Warto co kilka myć stosować odżywkę obniżającą pH i zamykającą łuskę włosa . Zatrzyma ona wilgoć we wnętrzu włosa, dzięki czemu będzie bardziej lśniący, sprężysty i nawilżony.

Maski na włosy warto stosować przynajmniej raz w tygodniu. Taki kosmetyk pozostawiony na włosach na jakiś czas (najczęściej na pół godziny, godzinę, a nawet na noc), dogłębnie nawilży i odżywi kosmyki. W doborze maski też kierujmy się typem włosów oraz składem kosmetyku.

Jeśli twoje włosy lubią olejki, używaj ich na mokre włosy zaraz po umyciu.

Czy podcinanie końcówek coś daje?

Warto również co jakiś czas udać się do fryzjera na podcięcie końcówek. Zaleca się, by robić to raz na 3-4 miesiące. Powszechny mit mówi, że podcinanie włosów sprawia, że szybciej rosną. To nieprawda. Włos jest martwy, za wzrost odpowiadają cebulki, więc podcinanie nie wpływa na tempo wzrostu włosa. Jednak końcówki włosów to najszybciej ulegająca zniszczeniu część włosa. Rozdwajanie i łamanie się końcówek to normalne zjawisko, jednak rozdwajanie idzie w górę od końcówek i powoduje niszczenie włosa na dłuższym odcinku. Dlatego warto podcinać końcówki. Poza tym dzięki temu fryzura lepiej się układa.

Stylizacja z wysoką temperaturą

Zabiegi z wykorzystaniem wysokiej temperatury, jak prostowanie włosów za pomocą prostownicy czy suszenie włosów suszarką, mocno szkodzą włosom, gdyż przesuszają je i uszkadzają ich strukturę. Dlatego jeśli możesz, zrezygnuj z takich metod stylizacji, a przynajmniej stosuj odpowiednie kosmetyki do stylizacji, które zmniejszą powstające w ten sposób szkody.

Profesjonalne zabiegi na włosy

Nawilżenie i odżywienie to podstawa w pielęgnacji włosów. Te zabiegi odżywią twoje włosy i przywrócą im blask - zobacz w galerii.

