Zablokowane drogi, kierowcy tracą cierpliwość. Podsumowanie protestów rolników 20 marca w Kujawsko-Pomorskiem

Ruch w Przyłubiu jest całkowicie zablokowany, policja wyznaczyła objazdy.

- Ale korytarz życia mamy zachowany, przejeżdżają wszystkie służby, mieszkańcy, ludzie jadący do lekarza – wylicza Tomasz Błaszczyk. - Wystarczy powiedzieć i każdego puszczaliśmy. Żywe zwierzęta też i matki z dziećmi, a także dzieci jadące do szkoły. Wielu przejechało, ale raczej nie było to nadużywane. Jak protestowałem w Suchatówce, to każdy jechał do lekarza, a tu było bardziej uczciwie.