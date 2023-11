Zaginęła 12-letnia Iwetta z Grudziądza. Widziałeś ją? Daj znać policji

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu poszukują mieszkanki Grudziądza Iwetty Gal. 12-latka w dniu 27 listopada 2023 r. z samego rana wyszła z miejsca zamieszkania w Grudziądzu przy ulicy Piaskowej.

Ostatni raz widziana była około godziny 8.00 przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Chełmińskiej 121 w Grudziądzu. Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zaginioną lub posiadają informację o miejscu jej przebywania o pilny kontakt.

Rysopis zaginionej Iwetty Gal:

wzrost ok. 172 cm,

sylweta szczupła,

włosy blond zazwyczaj rozpuszczone.

W dniu zaginięcia była ubrana w kurtkę bez kaptura koloru czarnego, bluzę koloru czarnego ze świecącymi elementami, czapkę zimowa koloru czarnego, spodnie dresowe koloru czarnego i buty zimowe koloru szarego.

Funkcjonariusze proszą o zwrócenie uwagi na osoby o wskazanym rysopisie i wizerunku.

W przypadku napotkania zaginionej proszę poinformować policjantów dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu:

tel. 47 7545 221/222. Informacje można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 351 lub pod numer alarmowy 112.