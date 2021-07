Zaginęła 14-letnia Aleksandra Pawlak z Fordonu. Pomóżmy ją odnaleźć

Tokio 2020. Maja Włoszczowska po ostatnim starcie igrzyskach: Co dalej? Muszę się z tym przespać

Do Japonii przyjechała na swoje piąte igrzyska tak naprawdę się z tą imprezą pożegnać. O medalach nie mówiła, robili to za nią inni, ale dwukrotną medalistkę olimpijską stać przecież na wszystko. Na trasie w Izu zajęła 20. miejsce, a na mecie potwierdziła, że to był jej „last dance” na igrzyskach. Legenda polskiego sportu i kolarstwa górskiego, jeden dwóch chorążych polskiej reprezentacji na ceremonii otwarcia IO w Tokio. Maja Włoszczowska.