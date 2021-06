Zaginęła 33-letnia Renata Klejnowska z miejscowości Kruszyny w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim

Z zebranych przez policję informacji wynika, że poszukiwana Renata Klejnowska wyszła z domu we wtorek, 22 czerwca 2021 r. ok. g. 7 i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis:

158 cm wzrostu,

sylwetka szczupła,

włosy długie ciemny blond, proste,

nos podłużny,

uzębienie niepełne,

oczy niebieskie,

uszy lekko odstające normalne.

Brak znaków szczególnych.

W chwili wyjścia z domu 33-latka miała założoną białą koszulkę z ciemnym napisem, spodenki koloru czerwonego i różowe buty.