Zaginęła Karina Skweres z Bydgoszczy. 14-latka z Fordonu wyszła z domu do szkoły, ale do niej nie dotarła

Rodzina nastolatki w czwartek powiadomiła policję o tym, że 14-letnia Karina Skweres zaginęła dzień wcześniej. W środę, 15 września, około godz. 8.00 rano wyszła z domu do szkoły, ale do niej nie doszła. Kontakt z dziewczyną się urwał. To dlatego rozpoczęły się jej poszukiwania.

Policja podaje rysopis zaginionej Kariny.

- Wiek z wyglądu 16-17 lat, 160 cm wzrostu, średniej budowy ciała (waga około 58 kg), włosy długie blond, aktualnie mogą mieć kolor różowy, oczy koloru niebieskiego, uszy normalne, nos prosty - opisuje kom. Lidia Kowalska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W środę, czyli w dniu zaginięcia, Karina Skweres prawdopodobnie była ubrana w niebieskie dżinsy z dziurami na kolanach, krótki top, ciemną bluzę i czarno-białe buty sportowe Nike.

Kto zna miejsce pobytu 14-latki albo ma jakiekolwiek informacje na temat sprawy, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon (ul. Wyzwolenia 122) lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 58 59 albo na ogólny nr alarmowy policji 112.