Zaginęła Marzena Sołtysik z Bydgoszczy. Miała odwiedzić syna, ale nie dotarła do niego

Zaginęła bydgoszczanka Marzena Sołtysik. O tym fakcie rodzina kobiety poinformowała funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny. 66-latka nie dotarła do Fordonu.

- Policjanci z Wyżyn prowadzą poszukiwania 66-latki, która wyszła z miejsca zamieszkania z zamiarem udania się do syna w Fordonie. Do chwili obecnej tam nie dotarła. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia kobiety - informuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy