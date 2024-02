Zagrała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies". Tak zmieniła się Pola Raksa [11.02.2024 r.]

Już od samego początku aktorskiej kariery Apolonii Raksy wiadome było, że to właśnie anielska uroda będzie jednym z kluczowych atrybutów młodej aktorki. Sam fakt jej pojawienia się w show-biznesie zawdzięcza temu, że w jednym z barów mlecznych została zauważona przez fotoreportera. Ten zdołał namówić tą wówczas młodziutką studentkę politologii na sesje fotograficzną, która ostatecznie trafiła na okładkę tygodnika “Dookoła świata”. Od tego momentu kariera Poli Raksy nabrała ogromnego rozpędu.

Pola Raksa, czyli słynna Marusia "Ogoniok" — tak zmieniła się polska ikona piękna

Po publikacji jej zdjęcia w gazecie wzbudziła ona zainteresowanie prowadzącej casting do filmu “Szatan z siódmej klasy” Marii Kaniewskiej, która postanowiła ostatecznie zaproponować angaż w filmie Poli Raksie. Był to jej aktorski debiut, który rozpoczął wspaniały okres, kiedy to Raksa była rozważana w większości polskich, ale także zagranicznych produkcji.