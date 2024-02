Wniosek na zdjęcie

Tablice na złom

Naruszenie zakazu fotografowania stanowi obecnie wykroczenie, zagrożone karą aresztu lub grzywny, zgodnie z art. 683a ustawy. Sąd może również orzec przepadek przedmiotów związanych z tym wykroczeniem, nawet jeśli nie należą one do sprawcy. Policja i inne organy mogą tymczasowo zająć przedmioty, jeśli dowiedzą się o wykroczeniu zagrożonym przepadkiem przedmiotów i zajęcie jest niezbędne do zabezpieczenia wykonania tego przepadku. W przypadku funkcjonariuszy żandarmerii - mogą oni tymczasowo zająć sprzęt fotograficzny jedynie w przypadku, gdy osoba naruszająca zakaz przebywa na terenie lub w obiekcie jednostki wojskowej.