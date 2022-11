Zakaz stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych od 2024 r. Producenci drobiu są rozczarowani

Przypomnijmy: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jedną z wprowadzanych zmian jest zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych do użytku paszowego, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

- Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy informację dotyczącą wprowadzenia od 1 stycznia 2024 roku zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego – zwracają się w piśmie do ministra rolnictwa Dariusz Goszczyński, przewodniczący zespołu ds. drobiarstwa oraz sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich. - Nasze zdziwienie i poważne zaniepokojenie jest tym większe, że w trakcie całego procesu konsultacyjnego powyższy projekt przewidywał przedłużenie obowiązującego moratorium o kolejne 4 lata. Podjęta decyzja dotycząca wprowadzenia zakazu od 2024 roku została przyjęta bez jakichkolwiek konsultacji ze środowiskiem rolniczym i będzie rodzić ogromne negatywne skutki dla naszego sektora.