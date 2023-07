Zalej wodą, wymieszaj i uratuj brązowiejące tuje. Ten domowy trik przywróci im zielony kolor [21.07.2023] Agnieszka Kasperek

Tuje są ozdobą wielu ogrodów. Jak prawidłowo dbać o to ozdobne drzewko? Jak uratować schnące tuje? Zastosuj te sposoby, by twój ogród znów był piękny!

Tuje to iglaki, które są bardzo popularne w ogrodach, zwłaszcza jako żywopłot. Nic dziwnego, bo i ładnie wyglądają, i są również łatwe w uprawie i pielęgnacji. Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok, co zapewnia prywatność i ochronę przed wścibskimi sąsiadami. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją i schną. Jak na to zaradzić? Jest prosty sposób. Koniecznie go wypróbuj, a twoje tuje będą piękne przez cały rok!