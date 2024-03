Zamiokulkas - podlewanie

Zamiokulkas nie lubi zbyt dużej ilości wody. Magazynuje wodę w liściach oraz podziemnych kłączach. Lepiej, gdy podlejesz go za rzadko, niż gdy go przelejesz. Lekko przesuszony kwiat można jeszcze uratować, ale jeśli go przelejesz, zacznie gnić, i roślina będzie już nie do odratowania. Zamiokulkasa podlewamy dopiero, gdy ziemia w doniczce (wierzchnia warstwa) przeschnie, mniej więcej raz na 2-3 tygodnie, a zimą rzadziej - raz na miesiąc. Do podlewania najlepiej użyć wody odstałej, o temperaturze pokojowej.