Zapach zjełczałego masła po koronawirusie - komentuje Adam Willma Adam Willma

Zmęczony jestem tym, że pogląd na wirusa dołączył do klasycznych polskich podziałów: albo jesteś z wirusem, albo z nami. Szymon Starnawski

No i zaczyna się powtórka. Lato za nami, dzieci poszły do szkoły, maluchy do przedszkoli, no i wirusik nabrał wiatru w żagle. Kto by pomyślał.