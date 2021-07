Zapadł wyrok w sprawie lustracyjnej prof. Romana Lepperta. "Nie mam już sił"

Profesor Roman Leppert, szef Katedry Pegagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW o wyroku gdańskiego sądu z 7 lipca poinformował w komentarzu umieszczonym na FB.

- Nie miałem nigdy problemu, żeby o tym, co wydarzyło się w okresie grudzień 1985 - wiosna 1987, mówić swoim przełożonym. Gdy przyszło mi, jako nauczycielowi akademickiemu, w 2007 roku po raz pierwszy składać oświadczenie lustracyjne, długo rozmawiam ze swoją ówczesną szefową o tym, co wydarzyło się w latach 80. Wspólnie uznajemy, że to co miało miejsce, trudno nazwać "tajną i świadomą współpracą z organami bezpieczeństwa państwa". Składam oświadczenie, że takim współpracownikiem nie byłem - wyjaśnia prof. Leppert.