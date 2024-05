Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [19.05.24]

Modne paznokcie na lato 2024

Latem rezygnujemy z ciężkich wzorów i kolorów na rzecz manicure, który rozświetli dłonie i doda lekkości całej stylizacji. Panie kochające klasykę mogą wybrać paznokcie o mlecznej lub różowej barwie, które optycznie będą przypominać taflę lustra. Kobiety, które są odważne i lubią niekonwencjonalne rozwiązania, mogą dodać do nich kwiatowe wzory lub zastosować na wybranych paznokciach barwne naklejki.

Modne paznokcie na lato 2024 to również pastele. To właśnie jasne barwy w stylizacjach zwiastują nadejście ciepłych dni. Jak co roku będzie modna mięta, pastelowy róż czy jasny fiolet. Coraz częściej w salonach manicure klientki rezygnują z pasteli na rzecz paznokci french z kolorową końcówką oraz stylizacji ombre. Zobacz, jak pięknie się prezentują.