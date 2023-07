Zapory to ogromne przeszkody na kajakowym szlaku Brdy - skarżą się kajakarze. I nikt im nie chce ułatwić przepraw Marek Weckwerth

Jak zwodować kajak w pełnej błota zatoczce poniżej zapory w Tryszczynie? Z tym problemem mierzyli się niedawno uczestnicy 67. Międzynarodowego Spływu na Brdzie. Andrzej Gomol Zobacz galerię (6 zdjęć)

To, co jest piękne na kajakowym szlaku Brdy, nie dotyczy zapór. Te są ogromną przeszkodą, ale co gorsza nikt nie dba o to, aby w najmniejszy chociaż sposób ułatwić wodniakom ich pokonanie. Wszędzie albo beton, albo zakazy wchodzenia, albo błoto nie do przebycia.