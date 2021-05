Zapraszamy na koncert w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Posłuchaj muzyki na żywo

Grupę tworzą: Małgorzata Bętkowska – flet, Ewa Witczak – wiolonczela i Jacek Szczepański – fortepian. Młodzi muzycy i nauczyciele poznali się w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

- Połączyła ich pasja do wspólnego grania oraz… częste podróże samochodem. Grają czasem na poważnie, czasem nie do końca serio, ale zawsze z ogromną dawką energii i pozytywnych emocji. Nieustannie poszukują nowych inspiracji do tworzenia oraz wyrażania siebie poprzez muzykę.W ich wykonaniu usłyszymy: Trio G-dur Josepha Haydna, Adagio, Wariacje i Rondo A-dur op. 78 Johanna Nepomuka Hummela oraz Full Moon Trio Blaza Pucihara – informują organizatorzy koncertu.