Zapraszamy na VIII Forum Seniora w Toruniu! Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marta Manowska! Zapisz się już dziś!

Spotykamy się więc w czwartek 21 marca w Auli UMK w Toruniu. Startujemy o godzinie 9, natomiast do budynku będzie można wchodzić już od godziny 8.

Udział w Forum jest bezpłatny

Przygotowaliśmy miejsca dla 650 uczestników. Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny, ale aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy się na nie najpierw zapisać, a potem potwierdzić swoje uczestnictwo.

Zapisać się do udziału w toruńskim Forum Seniora można się już dziś. Można to zrobić na przykład telefonicznie dzwoniąc na numer 512 213 596. Zgłoszenie przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Istnieje również możliwość zgłoszenie swojego uczestnictwa w Forum za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej:

Tak samo jak w przypadku poprzednich edycji tego spotkania seniorów z naszego regionu jego organizatorami są Express Bydgoski, Gazeta Pomorska oraz Nowości - Dziennik Toruński.

To gwarantuje moc atrakcji i wysoki poziom przygotowanych wykładów oraz spotkań z ludźmi, którzy mogą poprawić komfort życia starszych Czytelników w wielu jego dziedzinach życia. W czasie Forum nasi prelegenci mówić będą między innymi o tym, jak dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo. Przybliżą zagrożenia, jakie niesie współczesny świat dla seniorów. Pomogą w wyborze ciekawego stylu życia lub znalezieniu intrygującego hobby, które może stać się pasja na całe życie.

Gość specjalny i stoiska partnerów

Tradycyjnie podczas forum będą stoiska partnerów, które będzie można odwiedzać w czasie kawowych przerw. Nikt więc nie będzie się nudził w czasie przerw pomiędzy prelekcjami.

Niewątpliwą atrakcją imprezy będzie natomiast możliwość spotkania z Martą Manowską. Ta prezenterka telewizyjna wie o życiu i duszy seniora bardzo dużo, ponieważ prowadzi między innymi telewizyjne programy: „Sanatorium Miłości” i „The Voicie of Senior”.

- Programy te pokazują, że osoby po 60. roku życia, to ludzie młodzi, pełni energii, klasy i doświadczenia, pełni uśmiechu, niewymuszonego żartu, elastyczni, a nie siedzący tylko w domu, przed telewizorem i czekający na to, co przyniesie życie, a może już na nic - podkreśla Marta Manowska w 2023 roku w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”.



I zapewne takie przesłanie będzie chciała przekazać również uczestnikom marcowego Forum Seniora w Toruniu, ponieważ dzisiejsze Srebrne Pokolenie w porównaniu z tym sprzed kilku dekad, znacznie odmłodniało. Dba o siebie i o swoje zdrowie, kondycję i jakość życia, a także szuka sposobów na samorealizację. Forum Seniora daje ku temu idealne możliwości. Spotkanie w Auli UMK zakończy zakończy wspólny obiad.

Do zobaczenia 21 marca 2024 roku w Auli UMK w Toruniu.

REGULAMIN