Zarobki nauczycieli na nadgodzinach. Tyle mogą zarobić dodatkowo nauczyciele - mamy wyliczenia [21.02.2024 r.]

Wynagrodzenie nauczycieli w 2024 rokui

Od pewnego czasu brakuje nauczycieli w wielu placówkach oświatowych, szczególnie w szkołach zawodowych. W trwającym roku szkolnym 2023/24 nauczyciele szkół ponadpodstawowych, mając do czynienia z dużą liczbą uczniów, mogą pracować przekraczając limit nadgodzin, który wynosi obecnie 9 godzin tygodniowo. To oznacza, że nauczyciel może podjąć pracę nawet na 1,5 nauczycielskiego etatu.

Wyzwania i możliwości dla nauczycieli

Nauczyciele przedmiotów często mają przypisaną pensum w wysokości 18 godzin tygodniowo. Jednakże istnieje możliwość zwiększenia tego wymiaru (za dodatkową opłatą w formie godzin ponadwymiarowych), co reguluje art. 35 ust. 1. Ostateczna decyzja o podwyższeniu pensum o 25% należy do dyrektora placówki, choć wzrost o 50% wymaga zgody nauczyciela.

Praca nauczyciela budzi liczne komentarze, szczególnie w kontekście czasu pracy i dni wolnych. Chociaż polskie prawo określa tygodniowy czas pracy nauczycieli na 40 godzin, wiele osób błędnie uważa, że ogranicza się on jedynie do 18 godzin spędzonych przy tablicy. Co do urlopów, należy pamiętać, że nauczyciele mają więcej dni wolnych niż pracownicy innych branż, jednak nie mają pełnej swobody w ustalaniu ich terminów.