Zarobki w komisji wyborczej 2024. Oto nowe wyższe stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych [3.04.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Wybory samorządowe 2024 - oto zarobki za pracę w komisji wyborczej. Ile zarobią członkowie komisji wyborczych? Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podjęła decyzję o wysokości diet członków obwodowych komisji wyborczych - to nawet 1500 zł a także dodatkowe przywileje. Zobacz, ile można zarobić w komisji wyborczej, kto może pracować w komisji i co należy do zadań obwodowej komisji wyborczej.