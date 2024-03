Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [3.03.2024 r.]

Tak zarabiają żołnierze po podwyżce od marca 2024 roku

Pan Maciej służy w dużej jednostce w naszym regionie, to mężczyzna w wieku niespełna 30 lat. - Mam stopień zwykłego szeregowego, ale zarabiam więcej niż wielu moich znajomych, którzy pracują w innych zawodach. Dlatego nie ma co narzekać. Jednak, niestety, to, co się dzieje na Ukrainie, powoduje, że człowiek się, zwyczajnie, denerwuje.

Pensja w Wojsku Polskim uzależniona jest od stanowiska, korpusu oraz stopnia. Marcowa, spora, podwyżka dotyczy też, oczywiście, Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to jeden rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.