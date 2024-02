Zasady telefonów z urzędu skarbowego. Do tych osób może dzwonić skarbówka w sprawie zeznań [16.02.2024 r.]

Rozliczenia z urzędem skarbowym możemy dokonać od 15 lutego do 30 kwietnia. Najszybciej zrobimy to online, bo wystarczy zalogować się do systemu, gdzie czeka na nas wypełnione zeznanie. Warto jednak je sprawdzić. Automatycznie nie dodadzą się nam także ulgi podatkowe, z wyjątkiem ulgi prorodzinnej.

Urząd skarbowy może wezwać nas celem złożenia wyjaśnień. Może to zrobić pocztą, ale także do nas zadzwonić. W ramach wezwania, urząd skarbowy wskazuje nie tylko miejsce i czas stawienia się, ale także kary, jakie czekają za niedostosowanie się do wezwania. Na miejsce spotkania powinien być wyznaczony urząd skarbowy znajdujący się w województwie w którym podatnik zamieszkuje.