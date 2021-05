Zasiłek chorobowy 2021 - nowe zasady. Tyle wynosi teraz to ważne świadczenie [17.05.2021 r.]

Zasiłki chorobowe są wypłacane przez ZUS lub pracodawcę (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), a finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego w 2021 roku

Miesięczny zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wynosi:

80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (taką podstawą jest np. wynagrodzenie),

70 proc. tej podstawy za okres pobytu w szpitalu,

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, który ukończył 50. rok życia począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50. roku życia. Zasada ta ma zastosowanie także do osób wykonujących pracę nakładczą oraz osób odbywających służbę zastępczą.