Zasiłek chorobowy 2021 - są nowe zasady. Tyle pieniędzy dostaniemy teraz na L4 [16.06.2021] Małgorzata Wąsacz

Zobacz galerię (8 zdjęć) Zasiłek chorobowy może wypłacać ZUS lub pracodawca (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), a finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 123RF Zobacz galerię (8 zdjęć)

Zasiłek może wypłacać pracodawca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły jest to 80 proc. podstawy wymiaru. Są jednak tacy, którzy dostaną 100 proc. podstawy wymiaru. Pracodawca wypłaca pracownikowi zasiłek za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Szczegóły o L4 w 2021 roku w powyższej galerii.