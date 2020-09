Zasiłek dla bezrobotnych dużo wyższy! Ile wyniesie zasiłek od 1.09.2020? Nowe zasady przyznawania zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w okresie pierwszych 90 dni wzrośnie do 1200 zł brutto (ok. 46 proc. aktualnej płacy minimalnej). Do tej pory kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosiła który dotychczas wynosił 881,30 zł brutto.

Po 90 dniach kwota zasiłku dla bezrobotnych wyniesie 942,30 zł brutto (ok. 36 proc. minimalnego wynagrodzenia). Do tej pory było to 692 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - nowe zasady

Zmienią się zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych.

Aby mieć prawo do świadczenia, w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy trzeba przepracować łącznie co najmniej 365 dni (180 dni, jeżeli mieszka się w powiecie, którego stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju). Od 1 września 2020 roku do puli 365 dni stażu pracy wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych zaliczają się również okresy z wynagrodzeniem poniżej pensji minimalnej, w przypadku których obniżenie wynagrodzenia nastąpiło wskutek redukcji etatu związanej z pandemią koronawirusa, o ile przed pandemią ich wynagrodzenie było równe lub wyższe od płacy minimalnej.