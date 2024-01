Zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć - ile wyniesie? Dużo więcej niż obecne 4000 złotych [20.01.2024 r.]

Wiceminister zastanawiał się nad różnymi możliwościami "czy ma to być kwota bezwzględna, czy wskazana przez podstawę do jej usta lenia, czy będziemy waloryzować zasiłek pogrzebowy lub zastosujemy inne rozwiązania".

Nowy zasiłek pogrzebowy: 8000 złotych?

Kwota 8 000 zł, czyli dwukrotnie więcej niż dziś, to jest dosyć dużo. W kampanii wyborczej ani po stronie Lewicy, ani Koalicji Obywatelskiej taki postulat się nie pojawiał. Natomiast ustalenie tej kwoty jest przed nami. Na pewno będzie to znacząca podwyżka - podsumował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kto dostanie zasiłek pogrzebowy - te same zasady, czyli jakie?

Jeśli koszty pochówku pokryło kilka osób albo kilka podmiotów, to zasiłek jest dzielony między te osoby lub podmioty- proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Zasiłek pogrzebowy - wymagane dokumenty

Wypłata zasiłku: w jakim czasie?

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeśli rodzina zmarłego lub osoba, która pokryła koszty pogrzebu, do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy i jego odbioru upoważniła zakład pogrzebowy, który organizował pochówek, to ZUS przekazuje zasiłek bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.