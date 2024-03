Zastępca komendanta policji potrącony podczas protestu rolników w Przyłubiu! Winna została zatrzymana po policyjnym pościgu

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek 22 marca podczas rolniczych protestów w Przyłubiu pod Bydgoszczą. O godz. 9.30 przy rolniczej blokadzie został potrącony zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy.

- Pani wtargnęła na blokadę, przejechała pomimo tego, że rolnicy ją zatrzymywali - mówi Dariusz Chojnacki, protestujący w Przyłubiu. - To był większy, osobowy samochód. Ja zdążyłem odskoczyć, komendant też próbował ją zatrzymać i jego potrąciła. Został ranny w nogę, ale chyba adrenalina działała, bo wskoczył do samochodu, żeby ją zatrzymać, no i udało się. Potem kulał, więc na pewno ucierpiał w tym zderzeniu.

Większy osobowy samochód okazał się mazdą. Kierująca nim kobieta, poza komendantem, miała również potrącić jednego z protestujących rolników.