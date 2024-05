Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw [2.05.2024]

Uprawa pomidorów jest coraz popularniejsza w Polsce. Jeżeli nie dysponujemy działką lub ogródkiem, możemy to zrobić w mieszkaniu na balkonie lub parapecie. Własne owoce nierzadko są zdrowsze i pozbawione dużej ilości sztucznych nawozów. [

b]Na ogródku lub balkonie możemy posadzić pomidory po pierwszych przymrozkach[/b], czyli mniej więcej w połowie maja, i uprawiać je aż do września. Jeżeli mamy szklarnię, pomidory możemy wsadzić do gruntu już w połowie kwietnia i cieszyć się owocami aż do października.