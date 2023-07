Zastosuj ten trik, a koperek urośnie dwa razy szybciej. Koperek to bogactwo witamin! [11.07.2023]

Koperek często gości na naszych stołach. To popularny dodatek do wielu dań: zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie zna młodych ziemniaczków z koperkiem? Koperek jest smaczny, aromatyczny, a w dodatku bardzo zdrowy - to bardzo cenne źródło witamin i minerałów. Koperek jest łatwy w uprawie, można go hodować nawet w doniczce na oknie czy na balkonie. Jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe.

Koperek - co to za roślina?

Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.) to gatunek rośliny należący do rodziny selerowatych. Pochodzi prawdopodobnie z południowo-zachodniej Azji, ale uprawiany jest na całym świecie. Nie występuje już w stanie dzikim, jedynie w uprawie. W Polsce zamiennie zamiast koperku używane są nazwy: kajzer, koper, koper ogrodowy zwykły, koper swojski, koper wonny, koperek, koperek wonny, kopr, kopr polski, kopr pospolity, kopr swojski, krop.

Czy koperek to to samo co koper?

Koperek to nazwa powszechnie używana na młode pędy kopru. Zatem koper to jest to samo, co koperek.

Koperek - do czego można użyć

Koperek ma szerokie zastosowanie w kuchni. Używany jest praktycznie w każdym domu. Używa się go do dekorowania potraw, na przykład gotowanych ziemniaków. Pokrojone świeże liście koperku dodaje się do sałatek, jaj faszerowanych, serów twarogowych, zup, chłodników, masła ziołowego. Bardzo smaczny jest sos koperkowy używany do gotowanych mięs, na przykład pulpecików.

Pędy kopru wraz z baldachami to nieodzowny składnik podczas kiszenia ogórków i papryki.

Koperek - takie ma właściwości

Koperek to bogate źródło witamin i minerałów. Jest prawdziwą skarbnicą witaminy C. Poza tym koper to cenna roślina lecznicza. Wszystkie części rośliny zawierają olejek eteryczny, m.in. karwon, felandren, limonen. Roślina zawiera również flawonoidy i kumaryny. Napar z liści lub nasion kopru: działa lekko uspokajająco i delikatnie obniża ciśnienie krwi,

wspomaga proces trawienia, stosowany jest jako lek przeciw kolce, wzdęciom, nieprzyjemnemu zapachowi z ust,

polecany jest matkom karmiącym na pobudzenie laktacji,

pomaga też w bezsenności i nieżycie górnych dróg oddechowych.

Olejek koperkowy stosowany jest jako składnik past do zębów, płukanek do ust, mydeł, perfum, wód zapachowych.

Owoce kopru mają działanie antyseptyczne. Są stosowane zewnętrznie przy schorzeniach oczu oraz w ropnych zakażeniach skóry. Natomiast napar z owoców kopru jest używany do przemywania tłustej cery i przetłuszczających się włosów.

Liście kopru zbiera się wiosną lub latem przed kwitnieniem, a nasiona latem, gdy już dojrzeją. Suszy się je w przewiewnym i zacienionym pomieszczeniu, a wysuszone przechowuje w szczelnych opakowaniach.

Zastosuj ten trik, a koperek urośnie dwa razy szybciej

Jak już wspomniano wyżej, wszystkie części kopru zawierają olejek eteryczny. Właśnie te olejki są przyczyną powolnego wzrostu kopru. Koperek zwykle sadzi się z nasion do ziemi. Wówczas niestety olejki spowalniają przyjmowanie wody przez nasiona. Jak rozwiązać ten problem? Mamy sprawdzony trik - zastosuj go, a twój koperek szybko wykiełkuje i urośnie nawet kilka razy szybciej, niż normalnie! Zobacz.

