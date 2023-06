Zastosuj ten trik, a krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów sprawi, że będzie mnóstwo pomidorów

Jakie właściwości odżywcze ma pomidor?

Najpopularniejszym gatunkiem uprawianym i spożywanym w Polsce jest pomidor zwyczajny. Jego owoce są warzywami według klasyfikacji towarów spożywczych.

Pomidor jest bardzo zdrowy, a do tego jest niskokaloryczny - zawiera jedynie 22 kcal w 100 gramach. Dlatego jest świetnym uzupełnieniem diety przy zrzucaniu wagi. Pomidory mają również wiele składników odżywczych: to bogate źródło beta-karotenu oraz witamin C i E. Pomidory są wyjątkowo bogate w potas (237 mg w 100 g). Duża zawartość potasu korzystnie wpływa na pracę serca. Dzięki dużej zawartości błonnika, pomidory regulują pracę układu pokarmowego (świeże pomidory zawierają około 1,2 g błonnika). Pomidor to bardzo zdrowe warzywo. Warto włączyć je do diety.