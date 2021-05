Zatrzymanie Gienka z "Rolnicy. Podlasie". Mamy komentarz policji. Co się stało u rolnika z Plutycz? [wideo]

"Nie możemy nie napisać nic na temat tego co wydarzyło się w sobotę 1 maja. Dobrze wiecie, że w sieci aż huczy od doniesień na temat zatrzymania Gienka przez policję. Gienio spędził noc na komisariacie. To była ciężka noc. Do teraz odczuwa skutki tej interwencji", czytamy na Facebookowym profilu obu bohaterów znanego programu "Rolnicy. Podlasie".

Co było powodem zatrzymania rolnika z Plutycz? - Znieważenie i naruszenie nietykalności policjanta - odpowiada rzecznik podlaskiej policji. - Ze wstępnej oceny wynika, że użycie środków przymusu bezpośredniego było uzasadnione - przekazuje podinspektor Tomasz Krupa. Zarzuty wobec rolnika Gienka znanego z programu "Rolnicy. Podlasie" dotyczą naruszeni nietykalności oraz znieważenia policjantów, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Dalej autor wpisu dodaje: "Może zachował się niepoprawnie, ale to, co wydarzyło się potem, nie powinno mieć miejsca. Działania nieznanych funkcjonariuszy były naszym zdaniem nieadekwatne do sytuacji. Nie nam jednak oceniać poprawność. Nie znamy paragrafów. Czas pokaże".

W poście rolnicy z Plutycz dziękują za wiadomości i proszą o wsparcie

"Tak wiele dostajemy od Was wiadomości, słowa wsparcia i niedowierzania jak do tego doszło. Dziękujemy Wszystkim, i Każdemu z osobna. Sytuacja jest, jaka jest, Gienio już wiele wiosen przeżył, ale tym razem nie zamierza obrócić się na pięcie i udać, że nic się nie stało. Przykro i trudno prosić o pomoc, ale warto spróbować, spróbować walczyć o swoje dobro, o swój honor, o sprawiedliwość. Dlatego zwracamy się do Was o wszelkie informacje od osób, które były na miejscu. Wielu z Was miało w rękach telefony, nagrywało to co się działo. Wszelkie nawet najmniejsze „dowody” mogą pomóc Gieniowi".