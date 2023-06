Zawisza Bydgoszcz przed sezonem 2023/24. Transfery, przygotowania, sparingi [28.06.2023]

Poznaliśmy plan przygotowań niebiesko-czarnych do nowego sezonu. Zawiszanie wrócą do treningów 5 lipca. Potem czekają ich cztery gry sparingowe.

Plan sparingów

08.07: Wda Świecie - Zawisza

15.07: Zawisza - Kotwica Kołobrzeg

22.07: Pomezania Malbork – Zawisza

29.07: Zawisza Bydgoszcz – Legia II Warszawa

Jeśli chodzi o sprawy personalne. To na razie wiadomo, że w zespole zostają: Maciej Koziara, Cyprian Maciejewski, Piotr Okuniewicz, Jakub Pachnik i Alan Serwach, którzy podpisali nowe kontrakty.

Z kolei do odejścia przymierzają się Gabriel Falciano i Mateusz Oczkowski. Pierwszy był sprawdzany w meczu kontrolnym drugoligowej Chojniczanki, drugi z kolei przymierza się do przejścia do Tarpana Mrocza.

Sprawy transferowe zapewne dostaną przyspieszenia w najbliższych dniach po powrocie z krótkich urlopów prezesa Krzysztofa Bessa i trenera Piotra Kołca.

Przypomnijmy, że start nowego sezonu w III lidze planowany jest na weekend 5-6 sierpnia. Dokładny terminarz ma być znany w najbliższych dniach.