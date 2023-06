Zawisza Bydgoszcz z Pucharem Polski K-PZPN. Chemik Moderator Bydgoszcz mocno się postawił [zdjęcia]

Przełomowa akcja dla losów finału miała miejsce w 32. minucie. Patryk Urbański długim podaniem zagrał na skrzydło do Macieja Koziary, ten dograł przed pole karne do Michała Sacharuka, który popisał się kapitalnym uderzeniem w okienko.

- Ten gol smakuje wyjątkowo, ale nasze zwycięstwo to efekt pracy całego zespołu - stwierdził Sacharuk. - Mieliśmy taki plan, by jeśli znajdzie się trochę miejsca, to próbować uderzać z dystansu. Cieszę się, że zdobyłem bramkę, a jeszcze bardziej, że to mój pierwszy puchar - dodał pomocnik Zawiszy.