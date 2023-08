Zawodnicy z Kujawsko-Pomorskiego wystąpią w pierwszym odcinku "Ninja Warrior Polska". Zobaczcie zdjęcia!

W pierwszym odcinku programu "Ninja Warrior Polska" pojawi się miedzy innymi Piotr Lisek, medalista halowych Mistrzostw świata oraz Mistrzostw Europy w skoku o tyczce.

Jest niezwykle wysportowany, jest silny i świetnie skacze. Czy poradzi sobie na torze ninja?

- Już jak pierwszy raz zobaczyłem "Ninja Warrior Polska", to stwierdziłem, że też muszę spróbować tu swoich sił. To fantastyczny program. Przyznam szczerze, że bardzo chciałem wcześniej poćwiczyć choć na jakimś mini torze, żeby się do tego przygotować. Niestety, nie miałem na to czasu, bo stale jestem w ciągłym sezonie i walczę o to, by skakać jak najwyżej. Niemniej, jestem bardzo podekscytowany wejściem na tor i nie mogę się już doczekać - mówi Piotr Lisek.