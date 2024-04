Zbigniew Preisner, jego ukochane koty i pies - zdjęcia. Victor, Hector i Wawrzek "zrobili" ponad 9 milionów wyświetleń! [5.04.2024 r.]

Oto historie Victora, Hectora i Wawrzka, zwierząt należących do Zbigniewa Preisnera

Piesek jest kaleką, przebył cztery operacje, w tym nieudane próby wszczepienia implantów, gdy stwierdzono u niego dysplazję. Najpierw Zbigniew Preisner jeździł z nim do Grudziądza, ostatecznie Hektor trafił pod opiekę specjalisty w Cremonie we Włoszech.

"Ma Pan talent do tworzenia pięknej muzyki i niesamowite serce do niesienia pomocy potrzebującym czworonogom. Chyba wszyscy się zgodzą, że tacy ludzie to dobrzy ludzie. Pan z pewnością do nich należy. Dużo zdrowia dla Pana i trójki przyjaciół" - napisał kolejny internauta.